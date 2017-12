Reino Unido: Ministro irlandês espera que decisão sobre fronteiras ajude Brexit

O ministro das Relações Exteriores da Irlanda afirmou ter esperança de que as propostas do Reino Unido para o gerenciamento da fronteira do país após a saída da União Europeia gerarão o impulso necessário para que as discussões do Brexit passem para a fase do comércio.

Simon Coveney disse à rádio RTE da Irlanda, neste domingo, esperar que a próxima reunião entre Reino Unido e UE produza progresso suficiente para "permitir que este processo de negociação do Brexit se abra para a fase dois das discussões".

A UE deu aos britânicos prazo até segunda-feira para produzir propostas concretas sobre as questões-chave nas suas conversas para saída do país, incluindo a manutenção de uma fronteira aberta entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.

A primeira-ministra britânica Theresa May deve reunir-se com o chefe da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, para apresentar propostas que serão consideradas pelos líderes da UE antes de um encontro marcado para os dias 14 e 15 de dezembro em Bruxelas. Fonte: Associated Press.