Reino Unido diz que sem acordo do Brexit PIB pode reduzir em 7,7% em 15 anos

O governo do Reino Unido divulgou nesta quarta-feira um documento que estima que o Produto Interno Bruto (PIB) do país poderá ser reduzido em 7,7% nos próximos 15 anos caso não haja um acordo do Brexit e que não ocorra nenhuma modificação no segmento de imigração.

Num cenário sem acordo e que trabalhadores sejam impedidos de entrarem no Reino Unido, o PIB pode ser pressionado em 9,3%. As projeções foram feitas para um cenário a partir de 29 de março de 2019, quando o Reino Unido deve deixar a União Europeia (UE).

Caso o acordo defendido pela primeira-ministra, Theresa May, - o Livro Branco - seja aprovado, o PIB poderá recuar 0,6%. Caso não haja permissão de entrada de trabalhadores do Espaço Econômico Europeu no Reino Unido, o PIB poderá ser reduzido em 2,5%.

Em um terceiro cenário em que o Livro Branco seja aprovado, mas com 50% de barreiras não-tarifárias, o PIB pode sofrer redução de 2,1% caso não tenha nenhuma mudança nos arranjos de imigração e de até 3,9% caso não tenha entrada líquida de trabalhadores europeus no Reino Unido.