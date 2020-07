Reguladores da China intervêm em nove instituições financeiras

A mudança do comando entra em vigor nesta sexta-feira e durará ao menos um ano. - ( Foto:Jason Lee/Reuters Business)

Reguladores da China informaram que interviriam em nove instituições financeiras, entre elas seguradoras, com a intenção de proteger os interesses de investidores e evitar riscos sistêmicos. A Comissão Bancária e de Seguros da China afirmou nesta sexta-feira que assumiria o controle, entre elas, de quatro seguradoras - Huaxia Life Insurance, Tianan Life Insurance, Tian An Property Insurance e Yian Property Insurance, e de duas companhias fiduciárias - New China Trust e New Times Trust.

A mudança do comando entra em vigor nesta sexta-feira e durará ao menos um ano. Seis grandes seguradoras e instituições financeiras do próprio país devem assumir a custódia dos negócios, informou o regulador em seu site.

Também nesta sexta-feira, o regulador disse que assumirá o controle da New Times Securities, da Guosheng Securities e da Guosheng Futures, também por um ano, segundo a agência estatal Xinhua.

As intervenções desta sexta-feira foram a primeira grande ação regulatória de Pequim neste ano, após autoridades assumirem o controle e ajudarem com empréstimos vários bancos regionais em 2019.