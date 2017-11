Regulador almeja elaborar sistema de avaliação crédito dos consumidores na China

A Associação de Finança e Internet Nacional da China, uma agência apoiada pelo Estado e bastante alinhada ao Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), planeja estabelecer um sistema de avaliação de crédito dos consumidores. A medida é mais um passo do país para evitar problemas no setor de empréstimos pela internet.

Emprestadores online no país têm métodos diversos para avaliar os interessados em tomar dinheiro. Agora, a agência planeja organizar essas operações, embora tenha fornecido poucos detalhes sobre a estratégia.

Os bancos tradicionais da China, entre eles os maiores, tendem a evitar pequenos empréstimos, por verem essas operações como algo marginal. Em um esforço para estimular o gasto dos consumidores, os reguladores nos últimos anos começaram a incentivar mais opções para empréstimos aos consumidores, argumentando que a dívida deles no país - de cerca de 44% do Produto Interno Bruto (PIB) - é pequena para os padrões globais.

Com o boom do setor de tecnologia financeira, porém, houve algumas práticas questionáveis entre bancos online, alguns dos quais cobrando taxas excessivas de clientes em zonas rurais ou de estudantes universitários para empréstimos de curto prazo. O PBoC na semana passada determinou uma moratória sobre novas licenças para pequenos bancos.

As instituições bancárias dizem que um sistema nacional poderia ajudar a alocar melhor o dinheiro para os emprestadores que teriam condições para isso, ao dar a eles níveis de qualidade de crédito. Ao mesmo tempo, isso exigiria um nível sem precedentes de compartilhamento de informações. Fonte: Dow Jones Newswires.