Reformas, o único caminho para o Brasil voltar a crescer, diz presidente do Setlog

As corajosas reformas empreendidas pelo Governo Federal nos últimos meses demonstram que, enfim, o setor produtivo começa a ser ouvido no Brasil. Com mais de 14 milhões de desempregados, é necessário adequar as leis retrógradas a uma nova realidade mundial.

Centrada em quatro pilares que levarão o País para os trilhos do desenvolvimento, a Reforma Trabalhista foi um importante passo no sentido de trazer mais equilíbrio entre empregados e patrões e estabelecer uma segurança jurídica que fomente a criação de novos empregos.

Junto com ela, a Reforma da Previdência, a Reforma Tributária e a Reforma Política trarão as mudanças necessárias e urgentes há muito esperadas.

O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (SETLOG-MS) agradece aos parlamentares do Estado, Deputados Federais Carlos Marun (PMDB-MS), Elizeu Dionizio (PSDB/MS), Geraldo Rezende (PSDB/MS), Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Tereza Cristina (PSB-MS), que votaram a favor da proposta e que entenderam que um grande País não é feito com medidas populistas e imediatistas e sim com leis que a longo prazo, trazem o Progresso e o Desenvolvimento para todos.

Veja Também

Comentários