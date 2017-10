Reforma Tributária será debatida em evento amanhã na OAB

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que altera o Sistema Tributário Nacional está em discussão na Câmara dos Deputados. Para debater sobre o tema, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove nesta terça-feira (3) o evento "Reforma Tributária em debate".

Serão seis palestrantes de renome na área debatendo sobre "a necessária reflexão de uma reforma no cenário atual".

Os Conselheiros Federais da OAB, Ary Raghiant e Luiz Gustavo Bichara são presençads confirmadas. Assim como, o professor universitário Glauco Lubachescki de Aguiar, o Doutor e Mestre em Direito Tributário Igor Mauler Santiago, o Presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB/MS, Otávio Figueiró e Flávio Garcia Cabral da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato Grosso do Sul.

O evento é uma parceria da OAB/MS com Escola Superior de Advocacia (ESA/MS), Caixa de Assistência aos Advogados (CAA/MS) e Comissão de Assuntos Tributários (CATRI).

A entrada é um litro de leite UHT e as inscrições podem ser feitas no Site da ESA/MS. O evento será no auditório da OAB/MS. O credenciamento será a partir das 18 horas e o evento começa às 19 horas.

Veja Também

Comentários