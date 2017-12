Reforma tributária dos EUA deve prejudicar Alemanha, diz instituto ZEW

"A reforma tributária dos EUA não apenas impulsiona a competição em impostos entre o país e a Europa. Além disso, a competição por investimentos americanos entre os membros da UE deve aumentar", afirmou o economista Christoph Spengel, do ZEW. - Foto: Carsten Koall/Getty Images

A reforma tributária planejada nos Estados Unidos beneficiará os países europeus com impostos baixos, mas será prejudicial àqueles com taxas mais altas, como a Alemanha, afirma o instituto ZEW. Em estudo sobre o impacto das mudanças planejadas em Washington sobre a competição tributária internacional, o ZEW e a Universidade de Mannheim concluíram que a Alemanha, com uma carga tributária efetiva de 28,2%, deve perder atratividade para investimentos vindos de companhia dos EUA, já que carga média na União Europeia é de 20,9%.

