Reforma trabalhista deverá tramitar com facilidade no Congresso, avalia Temer

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), disse nesta segunda-feira, 20, que a reforma trabalhista deverá tramitar com facilidade no Congresso, já que a proposta de modernização das leis do trabalho encaminhada foi resultado do diálogo entre centrais sindicais e empregadores.

Durante discurso em evento que reuniu empresários e executivos do agronegócio na zona sul de São Paulo, Temer ressaltou que a proposta é de comandar um governo "reformista", com o objetivo de recolocar o País no caminho até 2018, quando termina seu mandato. "Nestes dois anos vamos deixar o país nos trilhos para os que virão depois."

O presidente foi aplaudido pelos presentes nesse momento, voltando a ser ovacionado quando, ao tratar de medidas que visam a reduzir a burocracia das empresas, ressaltou que o setor privado sustenta as atividades do governo.

Segundo Temer, a Casa Civil recebeu um "número fantástico" de propostas de desburocratização vindas de todos os ministérios.

