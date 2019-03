Reforma pode ser votada ainda no 1º semestre, diz relator

O relator da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma da Previdência na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), afirmou nesta sexta-feira, 29, que, até o final do primeiro semestre deste ano, a Câmara dos Deputados poderá votar em definitivo essa reforma. "Eu vou trabalhar com esse prazo, procurando encurtá-lo na Comissão de Constituição e Justiça", disse, após a posse do novo superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais.

"Para poder evitar qualquer discurso de parcialidade ou antecipação do relatório, eu não vou omitir juízo de valor prévio sobre a questão da admissibilidade da proposta", comentou Marcelo Freitas, após ser questionado se pretende apresentar alguma mudança na proposta.

Ele disse, contudo, que espera que o ministro da Economia, Paulo Guedes, possa ir ao colegiado na semana que vem - a previsão é dia 3 de abril - para incluir algumas sugestões que possam surgir, nessa sabatina, em seu relatório.

Indagado sobre a demora de seu partido em fechar apoio à proposta de reforma previdenciária, ele disse que não houve isso. "Para reunir toda a bancada e fechar uma questão, é naturalmente demorado. Mas nós iremos apoiar integralmente o presidente da República no Congresso Nacional", disse o parlamentar.