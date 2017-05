Reforma da Previdência no Congresso está em tamanho adequado, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira, 11, que o governo tem uma série de programas para a Região Nordeste, como a Transposição do Rio São Francisco. Em participação no programa Agora Brasil, na sede da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), ele lembrou da necessidade da aprovação da reforma da Previdência para que a economia cresça e a região receba os efeitos positivos.

"O problema do Nordeste, assim como o do Brasil, é a recessão. Temos que garantir que o emprego volte e a inflação caia, para que o País volte a crescer como um todo", afirmou, em participação no programa Agora Brasil, na sede da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por isso, repetiu o ministro, é preciso garantir que a Reforma da Previdência seja suficiente para devolver a confiança para que a economia cresça. "A Reforma que está no Congresso está no tamanho adequado", avaliou.

Benefícios da reforma

Meirelles argumentou que os trabalhadores serão beneficiados com a Reforma da Previdência porque a economia irá crescer com menor inflação e, principalmente, porque terão garantia de que irão receber a aposentadoria no futuro.

Para o ministro, o grande desafio do País é a aprovação de reformas estruturais que buscam garantir taxas maiores de crescimento da economia.

"Hoje, por exemplo, gasta-se 101 dias para abrir uma empresa em São Paulo e baixarem esse tempo para sete dias e depois para três", afirmou.

Veja Também

Comentários