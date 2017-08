Reforma da Previdência é necessária para retomada do crescimento, diz Caetano

O secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, reforçou que a Reforma da Previdência é uma das reformas necessárias para o crescimento do País. "O próprio Banco Central afirma que a redução estrutural das taxas de juros depende da Reforma da Previdência. Com isso será possível gerar mais crescimento e emprego", afirmou, durante audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.

Questionado por parlamentares sobre as regras de Previdência que beneficiam servidores públicos, Caetano ressaltou que um dos grandes nortes da reforma é a convergência de regras entre setor público e setor privado. "Não interessa se você é auditor ou juiz ou do setor privado, as regras serão as mesmas", afirmou.

O secretário também respondeu a questionamentos sobre o endurecimento de regras para a aposentadoria rural e disse que continuará havendo regras especiais para esses trabalhadores, como idade e tempo de contribuição menor. "Haverá exigência de contribuição, mas ela será diferenciada", acrescentou.

