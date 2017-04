Reforma da Previdência é desafiadora, diz S&P

A reforma da Previdência Social no Brasil "é desafiadora", sobretudo numa conjuntura marcada por fraco desempenho da economia e elevado desemprego, comentou em entrevista exclusiva ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Lisa Schineller, diretora-executiva de rating soberano da Standard & Poor's.

Ao ser questionada se no seu cenário-base a reforma da Previdência será aprovada pelo Congresso neste ano, ela respondeu: "Haverá progressos. Vamos ver o que será negociado, discutido e aprovado ao final."

Para Lisa Schineller, o presidente Michel Temer e a equipe econômica mostram capacidade e empenho para negociar com legisladores para que medidas fiscais importantes sejam aceitas pelo Parlamento, como aconteceu com o teto de gastos federais. "O presidente tem mostrado alavancagem política para dialogar e ter o apoio de sua base no Congresso", ponderou.

Segundo a diretora da S&P, a administração Temer defende um conjunto de medidas mais consistente do que o anterior, da ex-presidente Dilma Rousseff, especialmente com ações para reverter a trajetória ascendente da dívida pública como proporção do PIB no médio prazo e também em relação à política monetária, com o processo de redução de juros básicos pelo Banco Central.

Segundo Lisa Schineller, indicadores antecedentes sinalizam que pode estar em reversão o longo movimento de retração da economia, que levou o PIB a cair 3,8% em 2015 e apresentou recuo de 3,6% no ano passado. "Acredito que o País deve avançar menos de 1% em 2017 e crescer 2% em 2018", destacou.

