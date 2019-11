Reforma administrativa deve ser enviada na próxima semana, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta segunda-feira, 11, que a reforma administrativa deve ser enviada pelo governo ao Congresso na próxima semana. Havia expectativa que o texto chegasse ao Legislativo nesta terça, 12, como o próprio presidente informou na última semana.

No último dia 7, Bolsonaro disse que o texto devia ser enviado com a "menor quantidade possível de arestas". O texto deve alterar regras sobre a estabilidade de novos servidores públicos. "A política tem de estar casada. Não sou dono de uma empresa. Estou no comando de um país, que tem que ver a questão social, na economia, tem que ver um montão de coisa", disse o presidente naquela data.

A reforma administrativa faz parte de um pacote de medidas econômicas que o Executivo pretende enviar ao Congresso. Na última semana, Bolsonaro apresentou medidas que tratam do pacto federativo. O governo deve ainda enviar um texto com mudanças na legislação trabalhista, disse na última semana o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira.

Reforma da Previdência

Bolsonaro disse nesta segunda, 11, que ainda não sabe se irá nesta terça, 12, em cerimônia no Congresso para a promulgação da PEC da reforma da Previdência.