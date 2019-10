Referência em Compras Governamentais, MS compartilha boas práticas com o Pará

Diretora de Gestão da Cadeia Logística do Estado do Pará, órgão vinculado à SEAD/PA, Ana Paula Duarte destaca que o acesso às boas práticas desenvolvidas por Mato Grosso do Sul contribuirá para a modernização dos processos em seu Estado - Foto: Divulgação

Uma comitiva do Governo do Pará visita nesta terça e quarta-feira (01 e 02/10), a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) para intercâmbio de informações sobre as ações lideradas por Mato Grosso do Sul nas áreas de Compras Governamentais e Transparência. Na visita, supervisionada pela superintendente de Compras e Materiais, Ana Carolina Nardes, oito servidores das secretarias de Estado de Administração e Fazenda do Pará acompanham todo o funcionamento da Sucomp, bem como a estrutura de sistemas utilizados e os fluxos vinculados à área.

“Nós estamos implementando melhorias na atual gestão da Superintendência desde janeiro deste ano e essa visita só demonstra que estamos no caminho certo e que a cada dia nós estamos servindo de referência. Isso é de suma importância para o aperfeiçoamento dos processos do Estado”, afirma Ana Nardes.

Diretora de Gestão da Cadeia Logística do Estado do Pará, órgão vinculado à SEAD/PA, Ana Paula Duarte destaca que o acesso às boas práticas desenvolvidas por Mato Grosso do Sul contribuirá para a modernização dos processos em seu Estado. “Em razão de MS usar sistemas mais avançados na área de Compras Governamentais, viemos conhecer as soluções aqui utilizadas, saber como o uso do sistema influencia essa estrutura e vice-versa e também quais foram os desafios enfrentados para a implantação e a modernização dos processos”, avalia.

Titular da SAD, o secretário Roberto Hashioka confirma a disposição dos estados no intercâmbio de informações e o acesso compartilhado a boas práticas. “Assim como o Pará está tendo acesso a projetos bem-sucedidos aqui implementados, também temos muito o que aprender com os outros Estados. Esta troca de conhecimento é salutar e, além de confirmar que avançamos em gestão, também demonstra que ainda há muito a ser feito”, frisa.

Outros pontos ressaltados pelos servidores paraenses são as ações vinculadas às áreas de Tecnologia, Gestão da Informação e Transparência, setores em que Mato Grosso do Sul é referência nacional. Destaque no Centro-Oeste e no Brasil, MS saiu de uma nota 2,5 em 2015 para 10 em 2017 – crescimento de 300%. Em 2019, mesmo com critérios mais rigorosos exigidos pela Controladoria Geral da União, MS se mantém na liderança de forma isolada com nota 9,64.

“Com o avanço da tecnologia é essencial que o máximo de procedimentos possíveis sejam feitos por sistemas informatizados, o que exige visão dos gestores públicos para que, gerindo melhor os gastos públicos e racionalizando tudo o que é gasto, haja economia e retorno para população na forma de melhores serviços. Pensamos que o objetivo final seja sempre esse”, destaca a integrante da comitiva paraense, também composta pelos servidores Iris Negrão, Paulo Pereira, Gisele Guerra, Tamires Prado, Simone Morgado, Gustavo da Costa e Frederico Barros.