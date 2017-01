Redução da taxa Selic anima Temer e governo

A decisão de redução do juros em 0,75 ponto porcentual pelo Banco Central, por unanimidade, na primeira reunião de 2017 do Comitê de Política Monetária (Copom) animou o presidente Michel Temer e o governo. A maior parte do mercado previa redução de até 0,5 ponto porcentual e diminuir a taxa básica de juros da economia para 13% ao ano "superou as expectativas" do próprio governo.

No Planalto, a notícia foi recebida como um sinal de que começam a surgir os primeiros indicadores de que a retomada da economia pode estar mais próxima, principalmente porque a inflação está controlada. "A redução dos juros é uma sinalização importante", disse um interlocutor do presidente.

Nesta quarta-feira, 11, o IBGE informou que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) terminou 2016 com elevação de 6,29%, abaixo do teto da meta do governo, de 6,5% ao ano. O resultado ficou abaixo do IPCA de 2015 (+10,67%) e de 2014 (+6,41%).

