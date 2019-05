Rede e Tribanco fecham acordo e lojistas receberão créditos à vista em dois dias

A empresa de pagamentos eletrônicos Rede e o Tribanco fecharam acordo para beneficiar lojistas, que passarão a receber seus créditos à vista em dois dias, com taxa zero de antecipação.

As condições valem para atuais e novos clientes da Rede com domicílio bancário no Tribanco e faturamento anual de até R$ 30 milhões, beneficiando pequenas e médias empresas, além de autônomos e microempreendedores.

O presidente da Rede, Marcos Magalhães, declarou, em nota, que o anúncio "é uma evolução do modelo de negócio que desenhamos juntos e um passo importante para estimular o varejo brasileiro". Já o presidente do Tribanco, Edson Nassar, disse que o movimento amplia a parceria com a Rede e reforça o compromisso da empresa que representa em ser o principal parceiro do varejo brasileiro. "Especialmente em meios de pagamento, tão vital ao negócio", disse.