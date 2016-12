Rede Comper realiza saldão com descontos de até 50% na segunda e terça

A Rede de Supermercados Comper programou saldão com descontos de até 50% nos produtos de todas as lojas. A baixa nos preços poderá ser conferida nesta segunda-feira (2) e na terça (3).

Os clientes que se dirigirem até alguma das lojas Comper nesses dois dias poderão comprar produtos bem baratos no saldão de fim de ano. Haverá excelentes oportunidades nos itens do dia a dia do consumidor.

O Comper é a rede de supermercados do Grupo Pereira, líder no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com presença em Santa Catarina e Distrito Federal. São 30 unidades no Brasil, com lojas amplas, sortimento relevante, produtos de qualidade, grande variedade de serviços e conveniência. O Comper também atua no e-commerce, oferecendo ainda mais praticidade para quem precisa fazer suas compras sem sair de casa.

Até o fim de 2016, o Grupo projeta faturamento de R$ 5,7 bilhões, devendo ficar mais uma vez entre as empresas que mais crescem no segmento.

Na área de responsabilidade social tem grande atuação nas cidades onde atua, sendo um dos destaques o projeto Troco Solidário, que já beneficiou mais de 120 entidades com a doação de 4 milhões de reais, promovendo a melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas.

