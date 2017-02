Recursos para financiamento de veículos devem crescer 5,5% em 2017, prevê Anef

O volume de recursos liberados pelos bancos para financiamentos de veículos deve crescer 5,5% em 2017, para R$ 86,7 bilhões, estima a Associação Nacional das Empresas Financeiras de Montadoras (Anef). Para o saldo de financiamento, a entidade espera avanço de 2,5%, para R$ 166,7 bilhões.

"No primeiro semestre, o mercado deverá manter o ritmo, pois o nível de confiança da população continua baixo e ninguém quer comprometer sua renda ou ficar inadimplente. Depois, nossa expectativa é de crescimento no volume de negócios, mais ainda muito inferior ao de anos anteriores", avaliou o presidente da Anef, Gilson Carvalho.

Em 2016, segundo o Banco Central (BC), foram liberados R$ 80,2 bilhões, queda de 9,9% em relação a 2015. "O fraco desempenho da economia impactou fortemente a concessão do crédito ao consumidor", disse Carvalho. "Ao mesmo tempo em que os bancos, em razão do aumento do risco, foram mais rigorosos, consumidores optaram por adiar suas compras com medo de não quitar sua dívida", continuou.

