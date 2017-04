Recuperações judiciais sobem 8,7% em março ante fevereiro, diz Serasa

O número de pedidos de recuperação judicial em março subiu 8,7% em relação a fevereiro e caiu 20,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou a Serasa Experian nesta quinta-feira, 6. No mês passado, foram 125 solicitações contra 115 em fevereiro e 158 em março de 2016.

Assim, no trimestre, houve queda de 21,3% nas recuperações judiciais requeridas ante o mesmo período do ano passado. Em números, foram 322 contra 409.

Em março, a maioria das requisições foi feita por micro e pequenas empresas (88), enquanto as médias empresas somaram 23 pedidos e as grandes, 14. As companhias menores também lideraram os requerimentos de recuperação judicial no trimestre (201), seguido das médias (71) e das grandes (50).

A Serasa Experian afirma que a queda nos pedidos de recuperações judiciais neste primeiro trimestre de 2017 é explicada pela redução da inflação, dos juros e pelo processo, ainda que lento, de saída da recessão econômica. "Tudo isto facilita a renegociação das dívidas por parte das empresas", dizem os economistas da instituição.

Em março, houve também 161 de pedidos de falência, aumento de 14,2% em relação a fevereiro (141) e de 1,9% na comparação com março de 2016 (158). No trimestre, os requerimentos de falência somaram 394 solicitações, número 0,8% superior ao mesmo período de 2016.

