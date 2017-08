Recuperação será vista principalmente no emprego, diz Meirelles

A recuperação do emprego será mais evidente nos próximos meses. A previsão foi feita pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em cerimônia para lançamento de nova linha de capital de giro para as pequenas e médias empresas (PME) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Em cerimônia realizada mais cedo no Palácio do Planalto, o ministro comentou que o mercado de trabalho tem reagido "antes do que muitos previam". "Há indícios de que a economia está em recuperação e o movimento será acentuado durante o ano", disse. "A recuperação será vista principalmente no emprego, que está em trajetória sólida", completou.

O ministro comentou que, após reação concentrada da atividade no setor agrícola no início do ano, outros segmentos da economia apresentam dados mais fortes, como a indústria que cresceu 5,7% no 2º trimestre na comparação com os três meses anteriores e o varejo que teve expansão de 6,9%. "Os serviços também crescem e reagem diretamente à retomada da atividade", comentou.

