Recuperação de crédito em abril recua 7,4% ante abril de 2016, diz Boa Vista SCPC

O indicador de recuperação de crédito da Boa Vista SCPC recuou 0,1% em abril na comparação com março e 7,4% ante igual mês de 2016, informou a instituição nesta quinta-feira, 11. O índice mede a quantidade de exclusões de registros de inadimplentes da base do SCPC. Em 12 meses, também houve queda (-0,4%), assim como no acumulado do ano (-2,9%).

Na divisão por regiões, as maiores retrações entre março e abril foram observadas no Centro-Oeste e no Norte, ambas as localidades com queda de 3,8%. Em seguida, aparece o Nordeste (-1,5%). Sudeste e Sul apresentaram aumento na recuperação de crédito, de 0,7% e 3,0%, respectivamente.

Embora os cenários sejam diferentes em cada região, a Boa Vista SCPC afirma que a média brasileira de recuperação de crédito continua muito próxima de valores estáveis. "Com isso, o quadro de inadimplência na economia mantém-se inalterado, uma vez que o crescimento do fluxo de registros de consumidores inadimplentes nos últimos meses também permanece em níveis próximos da estabilidade."

Veja Também

Comentários