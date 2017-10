Recuperação de crédito cai 5,5% em setembro e 3% em 12 meses, diz Boa Vista SCPC

O número de pessoas que tiveram o nome retirado dos registros de inadimplência em setembro recuou 5,5% na comparação dessazonalizada com o levantamento de agosto, aponta o indicador de recuperação de crédito da Boa Vista SCPC. Nos 12 meses encerrados em setembro, foi verificada uma queda de 3,0% em relação ao período anterior equivalente. Já na comparação com setembro do ano passado, houve recuo de 7,7%, aponta a entidade.

A Boa Vista SCPC avalia que a média brasileira de recuperação de crédito aprofundou a tendência de queda na análise dos dados acumulados em 12 meses.

"Ainda assim, o quadro de inadimplência na economia mantém-se com poucas alterações, uma vez que o crescimento do fluxo de registros de consumidores inadimplentes nos últimos meses também permanece em níveis próximos da estabilidade", afirma a entidade em nota.

No acumulado de 12 meses, apenas a região Sul do País registra alta na recuperação de crédito (5,8%). No Sudeste, houve recuo de 1,8%; seguido por Centro-Oeste, com 7,7%; Nordeste, 7,8%; e Norte, com 11,0% de queda.

O indicador da Boa Vista SCPC é obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de dívidas vencidas e não pagas, informadas pelas credoras.

Veja Também

Comentários