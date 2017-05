Recuperação da indústria está aquém do previsto, mas já é realidade, diz ministro

A recuperação da indústria brasileira já é uma realidade, embora ainda esteja aquém das expectativas, afirmou nesta terça-feira, 2, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira. "Estamos otimistas. A recuperação vem sendo feita. Não é o que nos esperávamos, não é o que a indústria esperava, mas ela já esta sendo uma realidade", declarou Pereira a jornalistas, durante a cerimônia de posse de servidores do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), no Rio.

Segundo ele, há uma melhora na atividade, mas o crescimento esperado virá a partir das reformas do governo em discussão no Congresso.

"Quando assumimos o governo, não havia perspectiva nenhuma de que a economia brasileira voltasse a crescer tão cedo. Havia uma perspectiva de continuação da recessão e do PIB decrescente. Agora já houve uma minimização no ano passado, quando para o PIB era previsto uma queda de 3,8% e caiu 3,3%, e neste ano já há previsão de crescimento. Não é o que gostaríamos. Mas para isso precisam ser feitas reformas estruturantes, que estão sendo feitas, e que nós acreditamos que vai retomar o crescimento", avaliou Pereira.

O ministro citou ainda as projeções do responsável pela pasta da Fazenda, Henrique Meirelles, que estima que a economia terá crescimento de aproximadamente 1% no ano de 2017, mas com aumento na velocidade de retomada no último trimestre. "Então, se a economia cresce, a indústria cresce. Precisa haver consumo para que a indústria possa produzir e consequentemente o varejo possa escoar essa produção", defendeu Pereira.

