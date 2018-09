Recuperação da economia ocorre em ritmo mais gradual que o vislumbrado, diz BC

O Banco Central avalia que os números recentes da atividade econômica "evidenciam recuperação da economia brasileira, em ritmo mais gradual que o vislumbrado no início do ano". A avaliação consta do comunicado divulgado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) após a manutenção da taxa básica em 6,50% ao ano no início da noite desta quarta-feira, 19.

No documento, os diretores do BC mencionam ainda que cenário externo permanece "desafiador, com redução do apetite ao risco em relação a economias emergentes". Nesse tema, os principais riscos seguem relacionados à elevação das taxas de juros em "algumas economias avançadas e a incertezas referentes ao comércio global".

Apesar dessa avaliação da atividade e dos riscos externos, o Comitê manteve o juro porque avalia que "diversas medidas de inflação subjacente se encontram em níveis apropriados, inclusive os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária".