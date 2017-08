Recomeça reunião no Planalto com Temer, Meirelles e Dyogo

Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, retornaram nesta tarde de segunda-feira, 14, ao Palácio do Planalto e estão novamente reunidos com o presidente Michel Temer. Pela manhã, os dois estiveram com o presidente e outros ministros por cerca de quatro horas. O deputado Arthur Maia (PPS-BA), relator da reforma da Previdência na Câmara, que tinha uma agenda com o presidente, também está no encontro. Mais cedo, Temer recebeu ainda o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR).

Há a expectativa de que as novas metas fiscais sejam anunciadas ainda hoje juntamente com medidas para conter os gastos com servidores, hoje a segunda maior despesa do Orçamento. Até o momento, entretanto, não há confirmação de que o anúncio realmente aconteça hoje no Planalto. Temer participa, às 17 horas, de uma cerimônia de apresentação de oficiais generais, no Palácio do Planalto.

