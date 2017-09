Receita vende R$ 688 mil em mercadorias apreendidas no Galeão

A Alfândega do Aeroporto Internacional Tom Jobim/RIOgaleão vendeu hoje (19) 41 lotes de mercadorias apreendidas no quarto leilão eletrônico do ano para pessoas físicas e jurídicas. A arrecadação alcançou R$ 688,127 mil, segundo o presidente da Comissão de Leilões da Alfândega do aeroporto, Roberto Martins de Almeida.

No total, foram colocados à venda 86 lotes. Os 41 lotes vendidos continham artigos eletrônicos e de vestuário, equipamentos de som e peças mecânicas para máquinas e equipamentos.

Segundo Almeida, embora não tenha sido atingido no pregão o valor mínimo previsto de R$ 2,123 milhões para as mercadorias, os 41 lotes vendidos tiveram ágio de 48%. “O balanço é positivo porque, na atual situação do país em que ninguém está comprando nada, você consegue uma arrecadação extra para uma mercadoria apreendida de quase R$ 700 mil. Na atual conjuntura, qualquer real está valendo.”

Os recursos arrecadados vão para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf) da Receita Federal. Os lotes que não foram arrematados serão reaproveitados em novos pregões. O próximo leilão está previsto para 9 de novembro.

Veja Também

Comentários