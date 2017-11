Receita: reajuste de servidor e PLR contribuíram para alta real de 9,44% no IRRF

Os reajustes salariais, em especial do setor público, e o recolhimento de Participações nos Lucros e Resultados (PLR) contribuíram diretamente para o crescimento real de 9,44% na arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos do trabalho, informou nesta sexta-feira, 24, a Receita Federal.

A receita previdenciária, por sua vez, teve aumento de 1,24% acima da inflação no acumulado de janeiro a outubro, segundo o Fisco.

O órgão também informou que a arrecadação do IRPJ/CSLL das empresas do setor financeiro que recolhem por meio da estimativa mensal teve queda real de 10,58% em relação a igual período do ano passado.