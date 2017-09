A Secretaria da Receita Federal alterou instrução normativa (IN) que dispõe sobre o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). As mudanças estão no Diário Oficial da União (DOU).

Dentre elas, o texto cita que a informação do endereço do contribuinte é declaratória, sendo dispensada a apresentação de documentos que comprovem sua alteração.

Outras modificações contemplam questões envolvendo a inclusão ou exclusão de nome social de pessoa travesti ou transexual e dados cadastrais sobre óbito.

Veja Também

Comentários