Receita prevê perda de arrecadação no futuro com os Refis

A Receita previa que o novo Refis arrecadaria cerca de R$ 8 bilhões em 2017, já excluídas as perdas em outros parcelamentos - Foto: Wilson Dias / Agência Brasil

O chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, disse que, apesar do reforço representado pelos pagamentos do Refis em 2017, o órgão perderá arrecadação no futuro com o programa. Isso porque empresas que estavam com débitos inscritos em outros programas de parcelamento migraram para o novo Refis aberto no ano passado, que tinha condições mais vantajosas.

A Receita previa que o novo Refis arrecadaria cerca de R$ 8 bilhões em 2017, já excluídas as perdas em outros parcelamentos. No ano passado, no entanto, os novos parcelamentos arrecadaram R$ 26 bilhões e, no total, todos os programas superaram o valor arrecadado em R$ 19,809 bilhões. "Em um cenário pré-norma, não sabemos qual será o comportamento do contribuintes. Só depois do balanço final teremos condições de informar o resultado efetivo do Refis", afirmou Malaquias.