Receita fiscal da China tem queda de 10,8% no 1º semestre, mas sinaliza melhora

A receita fiscal da China recuou 10,8% no primeiro semestre ante igual período do ano passado, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira, 17, pelo Ministério de Finanças do país. Apesar de negativo, o resultado sinaliza melhora, uma vez que a receita nos primeiros cinco meses de 2020 tinha diminuído em ritmo mais forte, de 13,6%.

Apenas em junho, a receita avançou 3,2% na comparação anual, registrando o primeiro aumento este ano, à medida que a produção industrial se normalizou e as exportações cresceram, disse o ministério.

Já os gastos fiscais da China desaceleraram com mais força, mostrando queda anual de 5,8% no primeiro semestre, após caírem em ritmo mais contido entre janeiro e maio, de 2,9%.

O ministério também informou que o governo chinês emitiu 720 bilhões de yuans (US$ 103,01 bilhões) em bônus especiais do Tesouro destinados a combater os efeitos da crise de coronavírus.

O governo pretende concluir a emissão de mais 280 bilhões de yuans em bônus até o fim do mês.