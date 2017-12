Receita Federal faz leilão com iPhone 6S Plus a partir de R$ 1 mil

Na próxima terça-feira, 5, a Receita Federal vai realizar um leilão eletrônico para pessoas físicas e jurídicas com mercadorias apreendidas no aeroporto de Guarulhos. Entre os lotes oferecidos, há opções que incluem um iPhone 6S Plus de 64 GB por R$1 mil - no site oficial da Apple, o aparelho é vendido por R$ 3 mil.

Além disso, máquinas fotográficas, relógios inteligentes, tablets, videogames e notebooks estão disponíveis no leilão. Os produtos estão expostos para visitação até amanhã, 2, no terminal de cargas do Aeroporto de Guarulhos.

Quem quiser participar precisa usar um certificado digital válido para acessar o Sistema de Leilão Eletrônico no site da Receita. Os lances iniciais vão de R$ 500 a R$ 50 mil e as propostas poderão ser feitas até às 17h do dia 4 de dezembro. Os itens comprados, no entanto, têm venda proibida.

Para conferir a lista de produtos completa, basta entrar no site da Receita Federal e procurar pelo leilão cuja Unidade Executora é a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 8ª Região Fiscal.