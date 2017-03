Receita autua em R$ 121,6 bi com fiscalizações em 2016, abaixo da estimativa

As autuações da Receita Federal em fiscalizações de sonegação de impostos somaram R$ 121,6 bilhões em 2016. O valor ficou abaixo da estimativa inicial, que era de R$ 155 bilhões e também foi menor do que o registrado em 2015, que foi de R$ 129 bilhões.

De acordo com o subsecretário de Fiscalização da Receita, Iágaro Martins, essa queda se deveu em parte à greve de servidores do fisco que se arrastou por vários meses do ano passado.

Para 2017, a expectativa da Receita é arrecadar R$ 143,4 bilhões.

