Recall de carnes da Souza Ramos e da Transmeat é suspenso por dez dias

O Ministério da Justiça informou nesta terça-feira, 28, por meio de nota, que suspendeu por 10 dias o recall de produtos das empresas Transmeat e Souza Ramos, "a fim de que comprovem a rastreabilidade de seus produtos, após atestado do responsável técnico das empresas de que não havia risco à saúde dos consumidores". A pasta acrescenta que as investigações preliminares continuam no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC). "O DPDC informa que os critérios do recall são técnicos, atendendo ao disposto no artigo 10 do CDC, para evitar risco à segurança dos consumidores", conclui a nota. O recall desses produtos havia sido anunciado na sexta-feira passada.

Veja Também

Comentários