Reabertura do comércio não salva 1ª quinzena de vendas de junho

Frio, Dia dos Namorados e flexibilização do comércio – nada disso foi suficiente para recuperar os números de vendas do comércio da primeira quinzena de junho, de acordo com os dados do Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

“O consumidor empobreceu. Profissionais liberais, empregados CLT e informais perderam renda e estão consumindo suas reservas ou se endividando. Com a reabertura ou não do comércio, levará tempo até o consumidor recompor seu orçamento”, diz Marcel Solimeo, economista da ACSP.



Desde a última quarta-feira (10/6), o comércio de rua na capital paulista teve seu funcionamento parcial liberado, podendo funcionar entre 11h e 15h. E, embora o levantamento da entidade considere o movimento do comércio contabilizando cinco dias da reabertura, a queda no consumo ainda é muito grande, segundo Solimeo.



Numa comparação dia a dia após o governo ter reduzido as restrições relacionadas ao covid para as empresas, Solimeo afirma que a atividade econômica ainda se deu de maneira muito fraca. O Dia dos Namorados, comemorado no último dia 12, não se converteu em vendas, e o mesmo se repetiu no fim de semana, quando os comerciantes esperavam ver mais sacolas cheias.



O Balanço de Vendas da ACSP mostra que as vendas do comércio paulistano registraram queda média de 69% na comparação com o mesmo período de 2019.





O levantamento indica que o movimento de vendas a prazo caiu 56,5% na comparação anual, enquanto as vendas à vista recuaram 81,4%. Já comparação com a primeira quinzena de maio deste ano, o resultado das vendas à vista teve aumento de 16,3%, e de 9,4% nas vendas a prazo.



De acordo com Solimeo, não é possível traçar nenhuma expectativa de como o varejo irá se comportar, pois ainda não há nenhuma tendência definida. “A reação será gradual e tudo tem um começo. A reabertura já é um marco, mas até o último trimestre do ano deveremos ter um ritmo fraco”.

O Balanço de Vendas é elaborado pelo Instituto de Economia da ACSP, com base em amostra fornecida pela Boa Vista Serviços.