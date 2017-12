Questão previdenciária é a mais grave, diz Moreira Franco em fórum do 'Estado'

"O grau de confiança aumenta e vamos ter ambiente fiscal que vai nos permitir retomar com mais firmeza a tradição brasileira de segurança jurídica", declarou na manhã desta segunda-feira, 11. - Foto: André Dusek / Estadão

Ao iniciar a sua participação em fórum do Grupo Estado sobre a reforma da Previdência, o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, disse que a Previdência é o principal problema da crise fiscal, que é a origem da crise econômica.

"A questão Previdenciária é a principal", comentou o ministro, relembrando a gravidade da situação fiscal vivida pelo País.

O ministro ressaltou que, com a reforma da Previdência, "por ser o problema mais grave", o País poderá ter a partir do ano que vem o inicio de um ciclo de crescimento virtuoso. "O grau de confiança aumenta e vamos ter ambiente fiscal que vai nos permitir retomar com mais firmeza a tradição brasileira de segurança jurídica", declarou na manhã desta segunda-feira, 11.