Queremos isenção de qualquer corte na produção de petróleo, diz Irã

O ministro do Petróleo do Irã, Bijan Zanganeh, afirmou nesta quarta-feira que seu país deseja isenção de qualquer corte em sua produção da commodity. Integrante da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), o país participa do diálogo do cartel e de aliados, como a Rússia, por uma redução na oferta para equilibrar o mercado.

A Opep e seus aliados devem se reunir nesta quinta-feira e na sexta-feira para decidir sobre o assunto. Na avaliação do ministro iraniano, um patamar adequado para os preços do petróleo seria entre US$ 60 e US$ 70 o barril.

Zanganeh ainda comentou que, caso os Estados Unidos desejem entrar na Opep, isso deveria ser "analisado". Fonte: Dow Jones Newswires.