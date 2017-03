Queremos evitar guerra comercial, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou nesta quinta-feira que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer evitar guerras comerciais, enquanto busca renegociar as relações econômicas do país e garantir que suas empresas possam competir com justiça pelo mundo.

"Nosso foco é criar crescimento econômico que é bom para os Estados Unidos e para o resto do mundo", afirmou Mnuchin durante sua primeira entrevista coletiva internacional, após uma reunião com o ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schaeuble. "Não é nosso desejo entrar em guerras comerciais, mas lidar com o que houver de desequilíbrio em certas relações comerciais, nós temos os meios para lidar com isso", comentou Mnuchin. Segundo ele, é importante que os países não manipulem suas moedas.

As declarações do secretário são dadas antes de uma reunião de dois dias a partir desta sexta-feira de líderes das finanças mundiais do G-20. Os EUA devem estar sob pressão por causa da plataforma econômica "América em primeiro lugar" do presidente Donald Trump. A Alemanha e outros países dizem temer que Washington possa gerar uma perigosa espiral de sanções comerciais que prejudique o crescimento global.

Mnuchin disse também que Trump quer garantir que os relacionamentos comerciais sejam "recíprocos e justos", com "comércio livre e justo" e que os EUA têm um dos mercados mais abertos no mundo. Sobre a questão do câmbio, o secretário notou que o dólar forte "cria alguns problemas no curto prazo" para os EUA.

Schaeuble, por sua vez, disse que a Alemanha e os EUA concordam em cooperar no processo internacional e que a reunião foi "construtiva e aberta". O ministro alemão disse ainda que as duas autoridades tiveram um diálogo muito aberto e justo sobre o superávit comercial da Alemanha. Fonte: Dow Jones Newswires.

