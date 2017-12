Quem vai votar contra a Previdência tem que ter uma razão, diz Temer

"A única razão seria: bom, eu não voto a reforma porque ela alcança os servidores públicos que ganham mais de R$ 5 mil, que é o teto da Previdência", afirmou o presidente. - Foto: Adriano Machado / Reuters

No corpo a corpo pelo convencimento para aprovação da reforma da Previdência ainda este ano e ainda longe dos 308 votos necessários, o presidente da República, Michel Temer, voltou a defender nesta terça-feira, 12, o tema e aproveitou a cerimônia de posse da diretoria-executiva da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) para fazer uma cobrança pública a parlamentares que se dizem contra a reforma.

Segundo o presidente, não há razões para que os deputados não votem a reforma. "Quando você, deputado, senador, aprova ou desaprova um ato normativo você expõe suas razões", disse. "Quem vai votar contra a previdência tem que ter uma razão", completou.

Temer exemplificou ponto a ponto o que chamou de inverdades em relação à reforma, citou que haverá uma transição para a idade mínima ser alcançada e disse que é preciso fazer esclarecimentos. "Quem diz que não vai votar porque ela prejudica os mais pobres, não é verdade", destacou. "Há uma longa transição, então idade mínima não é argumento para votar contra a reforma", disse.

"A única razão seria: bom, eu não voto a reforma porque ela alcança os servidores públicos que ganham mais de R$ 5 mil, que é o teto da Previdência", afirmou o presidente.

Ressaltando o discurso de que a reforma vai combater privilégios, Temer disse que a ideia é equiparar o setor público com o privado. O presidente disse que os deputados que tiverem que dar explicações estarão defendendo "os privilégios ou aqueles que se utilizam de certas demasias do nosso sistema".

Temer destacou ainda que a economia para o Estado brasileiro com a reforma, para os próximos dez anos, é de R$ 500 bilhões.

No início de sua fala, Temer lembrou uma reunião do Conselhão logo que assumiu a presidência e citou uma fala do publicitário Nizan Guanaes, presente no evento, de que ele deveria aproveitar a impopularidade para fazer as reformas. "E eu estou aproveitando a impopularidade para fazer o que o Brasil precisa", disse.

Celeiro

Temer também teceu elogios ao setor de agropecuária, disse que o Brasil pode ser o celeiro do mundo e que ouve em suas viagens internacionais relatos do potencial brasileiro. "Esse é um grande momento para o Brasil", afirmou. "Precisamos reformar, como estamos reformando, muitas questões no nosso país."

Como tem feito em seus discursos, Temer citou outros projetos aprovados, como a PEC do teto dos gastos, que fará o déficit publico cair, ressaltou o apoio do Congresso e afirmou que a modernização trabalhista "é em favor dos empresários, mas também do empregado". "Quando pensamos nas reformas sabemos que não podemos parar."