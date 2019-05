Queda dos juros é crucial para estimular criação de empregos, afirma presidente em exercício da CNI

Presidente em exercício da CNI , Paulo Afonso Ferreira - Arquivo

Diante do cenário atual, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) manteve a taxa básica de juros em 6,5% ao ano. A decisão foi anunciada nessa quarta-feira (8). Na avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a alta do dólar, as incertezas em torno da reforma da Previdência e a inflação ultrapassando o centro da meta de 4,25% fixada para este ano foram decisivas para a manutenção dos juros.

Além dos riscos inflacionários, o Copom considerou que a desaceleração da economia mundial tende a se intensificar com a nova sobretaxa imposta pelos Estados Unidos aos produtos da China. O presidente em exercício da CNI , Paulo Afonso Ferreira, destaca que a redução das previsões para o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, os sinais de desaquecimento da atividade econômica e o desemprego elevado indicam a necessidade de redução da taxa Selic. “A queda dos juros é indispensável para estimular o crescimento da economia brasileira e a criação de empregos”, afirma Ferreira.