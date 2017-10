Queda do juro vai impulsionar renda variável

Com alta de 27,30% do Ibovespa no ano, a queda no mercado de juros deve impulsionar os investimentos em renda variável. Na prática, isso já se verifica com a alta do fundo multimercado e investimentos indexados em papéis negociados na Bolsa, que acumulam alta de 27,41%.

Para analistas, os investidores estão mais propensos ao risco, uma vez que o ambiente político e econômico está mais estável e a atividade começa a acelerar. Os movimentos de migração para renda variável já são observados tanto em pessoas físicas quanto em fundos como o Adam Capital, que zerou posição em renda fixa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.