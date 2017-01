Queda do dólar cria oportunidade para compra da moeda

Com o atual recuo na cotação do dólar, os Estados Unidos e outros destinos turísticos tradicionais dos brasileiros, como Itália, Espanha e Portugal e países latinos americanos, ficaram mais acessíveis ao turista / Divulgação

A Ourominas, empresa que atua no segmento de câmbio turismo e ouro, registrou aumento de 30% na demanda por dólar no final de janeiro, em relação ao início do mês. O motivo foi a queda de preço da moeda, que atingiu o menor valor dos últimos três meses, com o dólar turismo chegando a R$ 3,26 nesta terça-feira (31). “O momento cria uma excelente oportunidade para a compra da moeda”, afirma Mauriciano Cavalcante, diretor de câmbio da Ourominas.

De acordo com Cavalcante, quem estiver de viagem marcada ou planejando viajar para o exterior deve aproveitar a janela para comprar a moeda agora, porque esta cotação não deve se sustentar por muito tempo, em função das incertezas políticas nacionais e internacionais. “Além disso, tradicionalmente o dólar recua nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, voltando a subir em março”, observa.

Com o atual recuo na cotação do dólar, os Estados Unidos e outros destinos turísticos tradicionais dos brasileiros, como Itália, Espanha e Portugal e países latinos americanos, ficaram mais acessíveis ao turista.

