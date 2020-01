Queda de 15% no preço do frango no mercado atacadista em janeiro

Cenário deverá permanecer fraco nos próximos dias - Reprodução

Em 2020, os preços caíram em todas as semanas no mercado atacadista. Nos últimos sete dias, a desvalorização neste elo da cadeia foi de 15,0%, ou R$ 0,75 por quilo, com a carcaça sendo negociada, em média, em R$ 4,25 o quilo.

Apesar do cenário fraco, o preço na granja se mantém estável, com a ave terminada cotada, em média, R$ 3,20 por quilo. Para os próximos dias, o cenário do lado do consumo deverá permanecer fraco. A expectativa é de uma retomada mais ativa na demanda mais próximo da virada do mês, com o mercado varejista se reabastecendo para a primeira quinzena.