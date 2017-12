Quebec conquista o lote 7 do leilão de transmissão, com deságio de 34,65%

A Construtora Quebec conquistou o lote 7 do leilão de transmissão que acontece na sede da B3, em São Paulo ao propor receber uma receita anual permitida (RAP) de R$ 32,6 milhões para construir e operar o empreendimento, o que corresponde a um deságio de 34,65% em relação à RAP máxima de R$ 49.888.420,00. A empresa venceu a disputa com a WPR Participações.

Um total de oito proponentes se apresentaram para assumir a concessão do lote 7, incluindo as indianas Adani, que propôs um desconto de 15% em relação à RAP máxima, e a Sterlite, que ofereceu deságio de 23,5%. Consórcios como o Columbia (Taesa e Cteep) e Renascença (Vinci) também fizeram lances com descontos mais tímidos, de 7,6% e 8,49%, respectivamente.

O Lote 7 é composto pela linha de transmissão de 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2, com 165 quilômetros, a ser construída em Minas Gerais. O empreendimento deve exigir investimentos de R$ 277 milhões e tem início de operação previsto para março de 2023.