Quatro semanas consecutivas de valorizações da carne bovina no atacado

Da Redação, com informações da Scot Consultoria/Acrissul

Alta foi de 0,1% na comparação semanal - Divulgação

A falta de matéria prima somada ao consumo mais aquecido de começo de mês e as exportações em bons patamares manteve o mercado de carne bovina firme.

Na média de todos os cortes pesquisados pela Scot Consultoria, a alta foi de 0,1% na comparação semanal. Já são quatro semanas consecutivas de valorizações, ainda que esta tenha sido praticamente de estabilidade.



As exportações continuam sendo um dos fatores que está dando sustentação ao mercado interno. Em setembro, foram exportadas 123,7 mil toneladas de carne bovina in natura.



Em relação ao faturamento, a média da tonelada vendida em setembro foi de U$4,24 mil, 1,6% maior que a média de agosto e 7,4% a mais que setembro de 2018. Esse é maior preço recebido pela tonelada de carne in natura de toda a série história.