Quase duas mil vagas de empregos foram extintas no mês de maio em MS

Mato Grosso do Sul extinguiu 1.992 vagas de emprego no mês de maio. Apesar de ser considera um alto índice, não se compara com mês de abril, quando foi fechada quase sete mil vagas de emprego no Estado. Apesar do resultado negativo de abril, MS seguiu positivo no saldo de empregos abertos e fechados neste ano: de janeiro a abril, foram 73.661 admissões e 72.927 demissões.

As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia e foram divulgados hoje (29). Ao todo 11.187 foram contratadas no mês de maio em MS e outros 13.179 desligamentos. O acumulado do ano, que até então estava positivo, ficou negativo a partir deste mês.

De janeiro a maio, foram realizadas 86.128 contratações no Estado e outras 87.443 demissões. Com isto, o saldo acumulado é de 1.315 vagas a menos em MS.