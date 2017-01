Quase 80% das micro e pequenas empresas de SP veem economia como ótima ou boa

Levantamento do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (Simpi), divulgado hoje (16), mostra que apenas 1% dos empresários do setor considera o cenário econômico brasileiro ótimo ou bom. Segundo a pesquisa, 20% deles veem a economia brasileira como regular. Para 78%, a situação é ruim ou péssima.

Apesar da avaliação negativa sobre o cenário atual, a maioria dos empresários de micro e pequenas indústrias diz confiar que haverá uma retomada na economia do país em 2017: 55% acreditam que este ano será melhor do que 2016; 33% disseram que será igual e 6% preveem um ano pior. Outros 6% não souberam opinar sobre o tema.

“As micro e pequenas indústrias estão otimistas diante de um quadro de receitas negativas, ou seja, de uma base deteriorada. Essa expectativa se baseia na esperança da estabilidade econômica do país, principalmente pelo retorno do crédito. É uma expectativa de crescimento vinculada a decisões políticas”, disse o presidente do Simpi, Joseph Couri.

O levantamento foi feito com base em 310 entrevistas com responsáveis por micro e pequenas indústrias no estado de São Paulo, entre os dias 7 e 22 de dezembro.

Veja Também

Comentários