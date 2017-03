Quadrilátero no Centro da Capital possui 200 estabelecimentos comerciais fechados

De acordo com dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (JUCEMS), o número de empresas fechadas em 2016 cresceu 21% em relação ao ano anterior, quando 2.191 empresários tiveram que encerrar suas atividades no estado / Divulgação/Assessoria

Levantamento realizado pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), entre os meses de fevereiro e março, aponta que, somente no quadrilátero que compreende as ruas Rui Barbosa e Calógeras, e as avenidas Fernando Correa da Costa e Mato Grosso, no centro da Capital, existem 200 estabelecimentos fechados. A pesquisa, porém, não contabilizou os prédios com salas comerciais, o que pode tornar o número ainda maior.

De acordo com dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (JUCEMS), o número de empresas fechadas em 2016 cresceu 21% em relação ao ano anterior, quando 2.191 empresários tiveram que encerrar suas atividades no estado. Em 2016 o número saltou para 2.670, sendo 245 empresas falidas somente em dezembro.

Segundo o presidente da Associação Comercial, João Carlos Polidoro o cenário é reflexo do descaso e da demora do setor público em fazer os investimentos na região. “É necessário revitalizar o Centro. Nos últimos seis anos, a falta de investimentos aliada aos altos custos com aluguéis, elevada carga tributária e queda no poder de compra dos consumidores contribuíram fortemente para que diversas empresas fechassem as portas na Capital”, contribuiu.

Confira os números de imóveis fechados por rua, no quadrilátero que compreende as ruas Rui Barbosa e Calógeras, e as avenidas Fernando Correa da Costa e Mato Grosso:

Rua/ Avenida Estabelecimentos fechados Calógeras 27 14 de Julho 26 13 de Maio 19 Rui Barbosa 23 Fernando Correia da Costa 04 26 de Agosto 08 7 de Setembro 10 15 de Novembro 12 Afonso Pena 02 Barão do Rio Branco 09 Dom Aquino 15 Mal. Candido Mariano Rondon 08 Maracaju 12 Antonio Maria Coelho 16 Mato Grosso 09

