Quadra da Rua 14 de Julho ficará interditada, mas lojas continuam funcionando

Por conta das obras do Reviva Campo Grande, a quadra da rua 14 de Julho, entre as ruas Maracaju e Marechal Cândido Rondon, estará interditada por 38 dias a contar do próximo domingo, 15 de Julho. Neste trecho serão realizadas obras de drenagem, rede elétrica e de telecomunicações e, por isso, a passagem de veículos será totalmente interrompida. As calçadas estarão liberadas e as lojas atendendo normalmente.

A Engepar, empreiteira responsável pela execução das obras, vai instalar tapumes ao longo da rua para evitar acidentes e garantir a segurança dos pedestres. Neste período de interdição, o trânsito será desviado através de rotas alternativas pré-estabelecidas pela Agetran.

Rotas: Para quem estiver descendo a rua Marechal Cândido Rondon e quer seguir sentido Shopping Campo Grande, pegar a Ernesto Geisel e Barão do Rio Branco.

Para quem estiver na rua 14 de Julho e quiser ir em direção à Avenida Mato Grosso, a dica é pegar a Ernesto Geisel. A Agetran orienta ainda que os motoristas devem evitar a rua Rui Barbosa, já que, por conta das obras, há vários pontos de lentidão.

Obras de esgoto

Outra intervenção prevista é na quadra compreendida entre as ruas Marechal Rondon e Dom Aquino. De 17 a 21 de Julho, serão executadas atividades de esgotamento sanitário no passeio do lado esquerdo da via. O trânsito não será impedido e o acesso às lojas e residências estará garantido.