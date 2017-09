Puxado pelas verduras, Índice de preços Ceagesp reduz 0,29% em agosto

Os preços dos produtos hortifrutigranjeiros comercializados no maior centro atacadista do gênero da América Latina, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), apresentaram um recuo médio de 0,29% em agosto, acumulando queda de 5,38% desde janeiro e de 6,66% nos últimos 12 meses. Nos oito primeiros meses do ano, o volume de mercadorias vendidas aumentou 3,85%.

O Índice de preços da Ceagesp mostra a variação registrada em 150 itens de alimentos frescos entre frutas, legumes, verduras, pescado e diversos. A baixa ocorrida em agosto foi influenciada pelo setor de verduras (-17,02%). Também houve redução de preço no setor de diversos (-4,42%), com destaque para a cebola nacional (-14,5%), o alho nacional (-9,3%) e o coco seco (-7,4%).

Já as frutas apresentaram elevação de 2,01% e os legumes, alta de 0,08%. Ficaram mais caros, na média, os pescados (0,97%, as principais correções foram registradas em relação ao peixe espada (1,6%), à pescada goete (0,21%) e ao salmão (0,15%).

O total de mercadorias vendidas nesse entreposto, em agosto, alcançou 271.206 toneladas, volume 0,51% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, foram comercializados 3,85% mais produtos do que de janeiro a agosto de 2016, o equivalente a 2.098.787 toneladas.

