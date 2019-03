Governo adia para julho retomada de jornada de 8h dos servidores em MS

Após reuniões com sindicalistas, Hashioka confirma que foi adiada retomada da jornada de 8 horas em MS - Foto: Divulgação

Decreto publicado nesta terça-feira (19.3) no Diário Oficial do Estado (DOE) restitui a jornada normal de trabalho dos servidores a partir de 1º de julho.

Após diálogo com todas as categorias, o Governo do Estado adiou para o segundo semestre o retorno da jornada normal de trabalho para os servidores que foram aprovados em concursos para 40 horas semanais.

A decisão garante um prazo maior de transição para que os servidores se preparem para a nova rotina. A medida afeta 32,5% dos servidores (16 mil pessoas) porque 67,5% (34 mil) já cumprem jornada normal de trabalho.

Eles foram beneficiados em 2004 por uma decisão do Governo à época que reduziu a carga horária. Na ocasião, havia a previsão de criar um Banco de Horas, para compensar essa diminuição, mas o instrumento nunca foi implantado.

Somente com plantões e horas extras, o Governo gasta cerca de R$ 20 milhões por ano. O acréscimo de horas trabalhadas equivalentes a contratação de 4 mil servidores, sem aumento de despesas, gerando uma economia potencial de, pelo menos, R$ 130 milhões com salários, todos os anos.